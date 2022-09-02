«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يعزز الاستثمارات الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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تشهد الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجیا المیاه والطاقة والبیئة «ویتیكس» ودبي للطاقة الشمسیة 2022 التي تنظمها ھیئة كھرباء ومیاه دبي بتوجیھات كریمة من صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعایة سمو الشیخ أحمد بن سعید آل مكتوم، رئیس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالاً متزایداً من الشركات العارضة والرعاة والمستثمرین من دول مجلس التعاون الخلیجي الراغبین بالاطلاع على أحدث التقنیات والحلول المبتكرة وفرص الاستثمار المتعلقة بالطاقة النظیفة والمتجددة والمیاه والاقتصاد الأخضر والمدن الذكیة والاستدامة، وذلك لمواكبة الطلب المتزاید على مشاریع الطاقة النظیفة والمتجددة في المنطقة، وانسجاماً مع الاستراتیجیات الوطنیة المعتمدة في دول مجلس التعاون الخلیجي، والتي تركز على تنویع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط والغاز، وتقلیل استھلاك الطاقة والمیاه وخفض الانبعاثات، بما یحقق الحیاد الكربوني وأھداف التنمیة المستدامة الـ 17 التي اعتمدتھا الأمم المتحدة لعام 2030، ویعزز مساعي منطقة الخلیج العربي لدعم جھود المجتمع الدولي الرامیة إلى الحد من تداعیات التغیر المناخي.

محفزات

وتلقى مشاريع واستثمارات الطاقة الخضراء رواجاً كبيراً في منطقة الخليج العربي، نظراً للكثير من المحفزات والعوامل المشجعة ومنها: تنافسية أسعار تقنيات الطاقة المتجددة، والثقة الكبيرة للمستثمرين، والفوائد الاستراتيجية لدخول أسواق واعدة، وزيادة الاستثمار في سلسلة القيمة والذي يشمل مطوري المشاريع والشركات المصنعة ومبادرات البحوث والتطوير والابتكار، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، إلى جانب الأطر التنظيمية والتشريعية المحفزة.

وشهد معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021» إقبالاً كبيراً من الرعاة والشركات السعودية المتخصصة في الاستثمارات الخضراء واستثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة. وشاركت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومشروع «نيوم» العملاق، إضافة إلى مجموعة من الشركات السعودية الكبرى المتخصصة في مجالات الطاقة والمياه والبيئية في المعرض، ضمن جناح المملكة العربية السعودية. كما شاركت العديد من الشركات والرعاة في المعرض من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى دولة الإمارات البلد المضيف. وشارك في دورة المعرض التي أقيمت دورته السابقة في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، أكثر من 1200 شركة من 55 دولة، واستقطبت 45,506 زوار من مختلف أنحاء العالم.

استدامة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: يعكس المعرض حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود الإقليمية والعالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ريادة

وأضاف معالي الطاير: لدينا في دبي مشاريع عالمية رائدة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل على مستوى العالم. وتابع: أطلقنا مبادرات ومشاريع رائدة شملت كل تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي، كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع المحطة الكهرومائية في منطقة حتا، ودراسة مشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح في حتا.

جهود

ومن جانبه قال المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية: إن معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» يتيح فرصاً ثمينة لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية الساعية إلى مناقشة الفرص الاقتصادية الهائلة في مجالات الطاقة النظيفة وتبني تقنياتها المبتكرة، معتبراً أن الطاقة الشمسية تمثل أحد أكثر مصادر الطاقة المتجددة وفرة واستدامة وأقلها كلفة، ما سيدعم الجهود للوصول إلى مستقبل مستدام.

رعاية

ومن جانبه قال بوريان سيهوفاك، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض – المملكة العربية السعودية: فخورون بأن نكون راعياً استراتيجياً لـ«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، وبهذه الطريقة نساهم في أن نكون جزءاً نشطًا من أهم معرض من هذا النوع في المنطقة في الوقت نفسه، نتوقع الحصول على مجموعة واسعة من المزايا والخدمات التي ستساعد في دفع أعمالنا كشركة رائدة في تصنيع الكابلات.

مكانة

قال بسام ناعس، مدير تسويق المجموعة للشركة الوطنية لصناعة الكابلات – دولة الإمارات العربية المتحدة: احتل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» صدارة القائمة السنوية للمعارض التي نشارك بها، حيث لم يقتصر الأمر على المشاركة فحسب، بل قمنا بدور الراعي الذهبي أيضاً، نظراً لأن هذا النوع من الفعاليات يرفع مستوى وعي الجميع حول مدى أهمية المحافظة على مواردنا الطبيعية واستخدامها لتوليد الطاقة وبالتالي تحسين نوعية الحياة للجميع.

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