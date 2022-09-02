تطبيق إلكتروني لإرشاد صيادي أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن الجمعية بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني ذكي منتصف سبتمبر الجاري، وذلك بهدف خدمة الصيادين الأعضاء وتمكينهم من الاطلاع على آخر المستجدات وقرارات الجمعية، إضافة إلى تعريفهم بتوقعات الطقس والمناخ ودرجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وحركتها واتجاهها بالصور حتى يتعرف الصيادون على وجهتهم داخل البحر، إضافة إلى تعريف الصيادين بتعاملاتهم اليومية في أقسام المبيعات والدلالة.

إشعارات

وقال إن التطبيق الذكي يتميز بوجود إشعارات دورية بالتحذيرات المناخية القادمة من الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، كما يمكن الصيادين من الاطلاع على الهيكل الإداري لأعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وكافة المعلومات التي تتعلق بجمعية أم القيوين التعاونية للصيادين، مبيناً أن إنشاء الموقع جاء ليسهل على الصيادين من خلال إنشاء عدد من الصفحات التي تمكنهم من الاطلاع على حجم التعاملات اليومية لحظة بلحظة في سوق السمك بالإمارة. وأضاف رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن التطبيق يعرف الصيادين بحركة الدلالة على الأسماك وإشعارات كل عملية شراء أو بيع حتى يكون العضو على علم بها، كما أنه يمكن الصياد من الاطلاع على جميع الرخص وتواريخ الانتهاء مثل: «رخصة القارب – رخصة الصيد – عقد الإيجار – بطاقة دخول الميناء»، إضافة إلى إمكانية تحميل بطاقة الميناء على الهاتف وذلك حتى يسهل على الصيادين دخول الميناء في أي وقت وبكل يسر.

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