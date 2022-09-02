بلدية دبي تفوز بجائزة التميز في الأعمال العالمية

المصدر: دبي - البيان

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فازت بلدية دبي بجائزة التميز في الأعمال العالمية عن فئة «التوازن بين الحياة والعمل»، وذلك لجهودها المتميزة في مجال تطوير مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات لتعزيز هذه الثقافة في الدائرة، مثل: تطوير لائحة تنظيمية للدوام المرن والعمل عن بعد، حيث كانت بلدية دبي أول دائرة حكومية تعتمد المسميات الوظيفية للعمل عن بعد، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ سياسة لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل بالدائرة، ومنح الموظفين رخص تدريبية على منصات تدريبية عالمية لتطوير مهاراتهم، إلى جانب مبادرة صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي البلدية، ورعاية الموظفين من فئة أصحاب الهمم، فضلاً عن تطوير سكن حديث لعمال الدائرة يشمل مرافق صحية وملاعب ترفيهية، ونادي لموظفي بلدية دبي وحضانات لأبناء الموظفات.

القيادي المتميز

ونالت عائشة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية جائزة في فئة «القيادي المتميز»، وذلك لتطويرها استراتيجية الموارد البشرية من خلال: الحصول على مواصفات عالمية مثل شهادات الآيزو المتعلقة بحوكمة الموارد البشرية والتطوير والتدريب.

وتهدف جائزة التميز في الأعمال العالمية إلى تكريم جهود التميز في الأعمال في مختلف القطاعات، ويأتي فوز بلدية دبي بالجائزة تجسيداً لحرص الدائرة على استدامة تطوير خدماتها وتقديم الأفضل دائماً لأفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادتهم ورضاهم.

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