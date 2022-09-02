حمدان بن زايد: جائزة أبوظبي مبادرة رائدة لتكريم أصحاب الأعمال الخيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن جائزة أبوظبي مبادرة رائدة تكرم أصحاب الأعمال الخيرة.

وقال عبر حسابه في «تويتر»: «جائزة أبوظبي.. مبادرة رائدة ساهمت من خلال دوراتها السابقة في تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن قاموا بأعمال إيجابية ورسخوا قيم البذل والعطاء في خدمة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وكرسوا أنفسهم ووقتهم وجهدهم لخدمة المجتمع ومساعدة الآخرين».

وأطلقت «جائزة أبوظبي» في دورتها الــ 11 حملة، بمشاركة العديد من الجهات والهيئات لدعوة أفراد المجتمع في دولة الإمارات إلى ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة، التي تعود بالنفع والخير على المجتمع بمختلف أطيافه.

وفي إحاطة إعلامية أقيمت في مركز أبوظبي الإبداعي، أول من أمس، أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة أن آخر موعد لاستلام الترشيحات هو 10 أكتوبر المقبل.

وتقام جائزة أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحمل هذه الدورة شعار «من يجسد الخير بالنسبة لك؟»، بهدف إلهام جميع أفراد المجتمع وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة ممن يجسدون قيم «جائزة أبوظبي»، وتسليط الضوء على جهودهم وأعمالهم، التي عادت بالنفع على مجتمع الإمارات.

وتعد «جائزة أبوظبي» وهي مبادرة حكومية أرفع وسام مدني في أبوظبي، تهدف إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرة ممن كرسوا جهودهم لخدمة مجتمع دولة الإمارات، وأحدثوا تأثيراً إيجابياً فيه.

تفاعل

وشهدت الحملة خلال الفترة الماضية تفاعلاً واسعاً من قبل مجموعة من المؤسسات والهيئات المجتمعية، لتعريف كوادرها بالجائزة ورسالتها وتشجيعهم على ترشيح أصحاب الأعمال الخيرة من حولهم.

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