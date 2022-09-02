مجلة الجندي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 584 لشهر سبتمبر وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وقالت مجلة «الجندي» في كلمتها تحت عنوان «يوم المرأة الإماراتية»: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في تقدير المرأة، فمنذ تأسيس الاتحاد، والمرأة تحقق مكاسب متتالية بفضل الدعم من القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في خدمة الإنسان الإماراتي بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث حققت المرأة في الإمارات تطوراً مذهلاً في كل المجالات.

وأضافت إن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة، متسلحة بالعلم والمعرفة وبالإرادة الصُّلبة والإصرار على الإنجاز.

ويرصد العدد الجديد للمجلة أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

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