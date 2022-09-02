أحمد الظنحاني رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

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انتخب الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف». ورحبت وزارة العدل والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتخاب الظنحاني.

ريادة

ورحب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بانتخاب الظنحاني وقال: بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، بدأت الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المالية تؤتي ثمارها. وانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني لهذا المنصب الرفيع دليل إضافي على هذا التقدم المحرز، وعلى التقدير الكبير الذي يحظى به مسؤولو مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتيون في جميع أنحاء المنطقة. ويأتي هذا التعيين من قبل «مينافاتف» تأكيداً على سجل الدولة في هذا المجال، والذي يعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم المالية.

تعزيز

وأضاف معاليه: قامت وزارة العدل بالعديد من الخطوات لتعزيز النظام القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل قرار إنشاء محاكم اتحادية متخصصة، ووضع إجراءات لتسهيل الاستجابة للطلبات القانونية المتبادلة المقدمة من الشركاء الدوليين، كما نشرت الوزارة دليلاً للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. وأسفرت هذه الخطوات عن اعتقال العديد من الأشخاص البارزين المتهمين بارتكاب جرائم مالية.

شراكة

ومن جهته، قال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تعد «مينا فاتف» شريكاً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في جهودنا لحماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجريمة المالية بكل أنواعها.

وأضاف: واصلت الدولة استثمار موارد كبيرة للتحقيق في الإرهاب وتمويله وتتبعه ومنعه. وأفضى ذلك إلى توقيف العديد من الإرهابيين وسجنهم بالإضافة إلى الكشف عن شبكات المنظمات المحظورة ومموليها في الدولة وخارجها من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين.

نجاح

وتابع: لقد حققت الدولة نجاحاً في مجال فعالية تحقيقات وقضايا تمويل الإرهاب، ويعكس هذا الانتخاب خبرات وإنجازات الدولة في هذا المجال. وسنواصل العمل بشكل مشترك لإحراز التقدم في مواجهة التهديدات المتزايدة باستمرار في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتحقيق ذلك، سيواصل المكتب التنفيذي دعم وتعزيز مبادرات التدريب المتخصص للمواطنين الإماراتيين بما يخدم الأجندة الوطنية لمواجهة هذه الجريمة.

تعزيز

ومن جهته، قال أحمد الظنحاني: يشكل الإرهاب تهديداً لكافة سكان العالم ولا يعرف حدوداً. وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة خبراتها الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وسأعمل طوال فترة رئاستي للمنتدى لضمان أن يؤدي التبادل الفعال للمعرفة والتنسيق الوثيق إلى تعزيز السلام والأمن من خلال حماية الأنظمة المالية من هذه الأنشطة غير المشروعة.

نبذة

المستشار الدكتور أحمد الظنحاني محام جنائي ومستشار في النيابة العامة في الدولة، ومتخصص في ملاحقة قضايا الإرهاب وتمويله والقضايا الأمنية، ويعمل محاضراً في معهد التدريب والدراسات القضائية في وزارة العدل، وحاصل على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة، وماجستير في القانون الجنائي وجرائم غسل الأموال من جامعة البحرين، وبكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

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