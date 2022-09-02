«الجمارك» و«دبي الخيرية» تكرّمان الأرامل المعيلات

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كرمت الجمارك ممثلة في إدارة المراكز الجمركية البحرية، الأرامل المعيلات، وذلك في إطار احتفالات جمارك دبي بيوم المرأة الإماراتية، وبالتعاون مع جمعية دبي الخيرية في حفل أُقيم بمقر الجمعية، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ومصطفى إسماعيل كرم عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، ونادية غريب البسطي، رئيسة لجنة المبادرات المجتمعية بإدارة المراكز الجمركية البحرية، وخليفة عتيق مدير أول الخور ومرفأ ديره، ومروان بن مسحار مدير أول مركز التفتيش جبل علي وتيكوم، محمد غانم المري مدير أول تفتيش جبل على، وجرى خلال الاحتفالية تكريم جميع الموظفات في جمعية دبي الخيرية لجهودهن المبذولة والمضنية في العمل.

ريادة

وقالت شمسة صالح: أن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية يمثل دعم من القيادة الرشيدة بأهمية دور المرأة في المجتمع كونها شريك في تحقيق التنمية المستدامة، مما أسهم ذلك بإغلاق الفجوة بين الجنسين كون المرأة عنصر هام ومثمر في المجتمع، لافتة إلى خدمات تمكين ودعم المرأة.

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