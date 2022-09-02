رئيس الدولة يستقبل رئيس بلغاريا

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم فخامة رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ بالرئيس رومين راديف معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات لما في الخير لشعبيهما الصديقين.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة رئيس بلغاريا..مختلف جوانب التعاون الثنائي والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا وفرص تنميته والانتقال به إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبيئة بجانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتي تعد رافداً رئيسا للتنمية المستدامة والتطور في البلدين.

كما تبادل سموه والرئيس البلغاري خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .. مؤكدين في هذا الصدد أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والعمل البنّاء على إيجاد تسويات سلمية للنزاعات والأزمات التي تشهدها بعض مناطق العالم بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب إلى السلام والتنمية والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.. إن علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلغاريا تشهد تطوراً ملحوظاً ومتنامياً جعل دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لبلغاريا في المنطقة.

من جانبه أعرب رئيس بلغاريا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وشكره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق .. وقال إن بلاده تطلع إلى مزيد من التطور والازدهار في علاقاتها مع دولة الإمارات لما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدفع جهود التنمية المستدامة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء الحرص المشترك على الدفع بمستوى العلاقات الثنائية الإماراتية ـ البلغارية وتنويع قاعدتها بما يرفد مقومات التنمية في البلدين ويعزز اقتصادهما الوطني .. مشيرين إلى ما يجمعهما من مشتركات إنسانية تعلي قيم التعاون والتسامح والتعايش بين الشعوب وتسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في العالم.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة عشاء تكريماً للرئيس البلغاري والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي وسعادة سلطان راشد الكيتوب سفير الدولة لدى بلغاريا .

كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس الضيف الذي يضم..معالي خريستو أيلكسيف نائب رئيس الوزراء للسياسات الاقتصادية ووزير النقل والاتصالات ومعالي نيكولاي ميلكوف وزير الخارجية ومعالي نيكولا ستويانوف وزير الاقتصاد والصناعة ومعالي الكسندر بوليف وزير الابتكار والنمو وسعادة أنطوان جيشيف رئيس وكالة الاستخبارات في بلغاريا وعددا من كبار المسؤولين.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رئيس بلغاريا تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وشملت التالي..

ــ مذكرة تفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية بلغاريا تبادلها .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي نيكولاي ميلكوف وزير الخارجية البلغاري.

ــ مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم في الدولة ونظيرتها وزارة التربية والتعليم والعلوم في بلغاريا تبادلها..معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي وزيرالخارجية البلغاري.

ــ مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ووزارة السياحة في بلغاريا.. تبادلها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومن الجانب البلغاري معالي نيكولا ستويانوف وزير الاقتصاد والصناعة.

ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية المستدامة والأغذية الزراعية بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ووزارة الزراعة والأغذية والغابات في بلغاريا تبادلها .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومن الجانب البلغاري معالي وزير الاقتصاد والصناعة.

ــ مذكر تفاهم بين دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي ووزارة الثقافة البلغارية.. تبادلها معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة عضو المجلس التنفيذي ومعالي نيكولاي ميلكوف وزير الخارجية البلغاري.

ــ مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات " وام " ونظيرتها وكالة أنباء بلغاريا..تبادلها سعادة محمد جلال الريسي مدير عام الوكالة وكيريل فالشيف مدير عام الوكالة البلغارية.

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