«دفاع مدني دبي» يختتم فاعلية الإطفائي الصغير بأنشطة متميزة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مشاركتها بفعالية (الإطفائي الصغير) في عالم مدهش الترفيهي، والذي أقيم في الفترة من 1 يوليو إلى 28 أغسطس، ضمن فعاليات صيف دبي 2022، وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التثقيفية، والمسابقات التوعوية والترفيهية الهادفة، والبرامج التفاعلية والتعليمية، التي تشجع الأطفال على تبني ثقافة السلامة الوقائية من حوادث الحريق، حيث استفاد من فعالية الإطفائي الصغير في عالم مدهش الترفيهي أكثر من 1000 طفل، منذ انطلاقة فعاليات صيف دبي 2022، كما تم تعريفهم بطبيعة عمل رجال الإطفاء، الذين قدموا لهم إرشادات الوقاية من الحريق والمخاطر المختلفة، التي تهدد السلامة العامة، وكيفية تجنبها.

من جانبه أوضح المقدم الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدفاع المدني بدبي يحرص على المشاركة في الفعاليات، التي تهدف بتوعية المسؤولية المجتمعية واستدامة العمل الإنساني، من خلال الأنشطة الفعالة، التي تنعكس إيجاباً من خلال مؤشرات النتائج والمعطيات، مؤكداً أن فعالية (الإطفائي الصغير) حققت الأهداف المرسومة في توظيف طاقات الأطفال وتحفيزهم، ومعرفتهم بطبيعة عمل رجال الإطفاء، والوقاية من مخاطر الحريق.

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