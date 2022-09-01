سعادة أطفال «أمنية» تضيء أرجاء ديزني لاند بباريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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تمكنت مؤسسة «تحقيق أمنية» من إضاءة شمعة السعادة والأمل في قلوب 6 من أطفالها عبر تحقيق أمنياتهم في زيارة ديزني لاند باريس.

وقد تم استخدام سيارات مخصصة لكبار الشخصيات لنقل الأطفال مع عائلاتهم من المطار إلى فندق داخل مدينة ديزني لاند، مع منحهم بطاقات الأولوية للوصول إلى جميع الألعاب.

واستمتع الجميع بالعروض الحية التي قدمتها شخصيات وأميرات ديزني، إضافة إلى مفاجأتهم بتناول وجبة عشاء فاخرة مع أميرات وشخصيات ديزني، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو معهم، الأمر الذي ساهم في منح الأطفال ذكريات لا تنسى على الأمد البعيد، وسعادة غطت على آلام مسيرة العلاج في المستشفيات.

تقدير

وتوجه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» بالشكر والتقدير إلى كل فاعلي الخير من أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات على دعمهم المتواصل للمؤسسة، ومساهمتهم في تمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية النبيلة القائمة على إيقاد مشاعر الأمل والتفاؤل في قلوب الأطفال مع عائلاتهم.

واختتم الزبيدي: «على الرغم من صعوبة تحقيق أمنيات السفر، غير أن أهل الخير والبركة كانوا على الدوام خير داعم لنا منذ بدء مسيرة تحقيق الأمنيات. ونتطلع دائماً إلى رؤية المزيد من ابتسامات الفرح والسعادة التي تضيء وجوه أطفالنا المصابين بأمراض خطيرة تهدد حياتهم».

من جانبهم، توجه أهالي الأطفال بالشكر والتقدير إلى القائمين على مؤسسة «تحقيق أمنية» والعاملين فيها، مشيدين بدقة التنظيم والترتيب والتواصل المستمر من قبل فريق العمل، الأمر الذي أسهم في تحويل تحقيق هذه الأمنية، التي كانوا يتوقعون استحالتها، إلى رحلة العمر التي سترافقهم طوال مسيرة حياتهم القادمة.

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