عبد العزيز الفلاحي مشرفاً عاماً للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كلف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عبد العزيز الفلاحي بمهام المشرف العام للتوظيف في المجلس.

وسيتولى الفلاحي الإشراف على تحقيق أهداف المجلس في دفع عجلة التطور والارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية للإماراتيين في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، ودعم جهود دبي ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الرامية لتطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي، وقياس التقدم في تنفيذها، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة في الإمارة لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.



تعاون



كما يتولى عبد العزيز الفلاحي التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، ووضع وتطوير آليات وإجراءات توظيف الطاقات الوطنية والتحاقها في مجالات العمل المختلفة، إلى جانب تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتبني وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص، ورصد ومتابعة المؤشرات التي تساعد في رسم استراتيجيات تنمية الموارد البشرية الإماراتية.

وأكد معالي المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن الفلاحي من الكفاءات الإماراتية الواعدة في تحقيق نتائج وإنجازات متميزة من خلال استثمار المعرفة والخبرة في مجال التقنيات الحديثة التي ستدعم تميز حكومة دبي في كونها حكومة استباقية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز