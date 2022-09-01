مستشفى الكويت بالشارقة يستقطب الخبرات العالمية ضمن برنامج الأطباء الزائرين

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مستشفى الكويت بالشارقة بالتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين التابع للمؤسسة الدكتور روي جاي مكادا كبير الاستشاريين ورئيس قسم المناظير بمستشفى رويال كير بالهند، وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتقديم نظام صحي فعال ومستدام ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، واستقطاب الخبرات والمهارات العلمية.

وتضمنت الزيارة التي استمرت خمسة أيام إجراء 16 عملية منظار منها منظار المعدة والقولون ومنظار القنوات المرارية وعمليات منظار المعدة مع الأشعة التليفزيونية، بالإضافة إلى الكشف على 30 مريضاً من المترددين على عيادة المناظير بمستشفى الكويت.

كما اشتملت الزيارة على تنظيم وإلقاء محاضرات تعليمية للكادر الطبي والفني والتمريضي والأطباء المتدربين في المستشفى تحت عنوان بعنوان «مستقبل عمليات المناظير في علاج أمراض المعدة والأمعاء»، بهدف تعزيز قدرات الأطقم الطبية والتمريضية، واطلاعهم على أفضل الممارسات الصحية الحديثة.

أهمية

وأكدت عفراء سالم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة على أهمية برنامج الأطباء الزائرين مشيدة بدعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للبرنامج من خلال تعزيز تبادل الخبرات العلمية المتميزة واستقطابها إلى الدولة بهدف تحقيق رؤاها الرامية إلى تحقيق التميز والريادة في توفير أعلى معايير الخدمات الصحية.

وتحرص المؤسسة من خلال برنامج الأطباء الزائرين على استقطاب الخبرات الطبية العالمية، لا سيما المتخصصين في فحص وعلاج الحالات الحرجة والمستعصية، وتنفيذ الجراحات الدقيقة، وتوفير أفضل الممارسات الطبية في مختلف التخصصات، بغية تحقيق نتائج ومخرجات إيجابية تنعكس على صحة المتعاملين. على يد خبرات طبية عالمية ورصد آراءهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمة والتعرف على أهم التخصصات التي تمثل أولوية لضمان تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

كما تسعى المؤسسة إلى توظيف البرنامج في رفع مؤشرات نسب رضا المتعاملين، والاطلاع على أبرز التخصصات الطبية والتجارب الثرية التي تمثل إضافة نوعية في ميدان العمل الطبي، وتسهم في تعزيز خطط التوسع في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة تجاه استضافة نخب من الأطباء الأكفاء بهدف تعزيز الواقع الصحي وتوفير أعلى معايير الخدمات الصحية العالمية.

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