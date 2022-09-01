«نقل عجمان» تخفض سعر تعرفة مركبات الأجرة

المصدر: عجمان - وام

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انخفض سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل عجمان بالتزامن مع انخفاض سعر الوقود، ما يعكس الجانب الإيجابي على مستخدمي المركبات في ظل الطلب المتزايد على الخدمة.

وبدأت الهيئة منذ الأول من يونيو الماضي آلية جديدة لاحتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة في عجمان تستند فيها إلى مبدأ تحرير أسعار الوقود وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في دعم اقتصاد الإمارة وتوجهات الحكومة الرشيدة.

ويعكس هذا الانخفاض نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع الحيوي وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة، حيث تسعى الهيئة بشكل مستمر لتحسين وتطوير أداء قطاع مركبات الأجرة باعتباره أحد أهم وسائل النقل المستخدمة.

ويحدث هذا التغيير في التعرفة بشكل تلقائي وآلي ومستمر في منظومة العدادات الذكية مما يرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع مركبات الأجرة، ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، وتعزيز ثقة مستخدمي الخدمة بالاعتماد على الخدمات الرقمية، مما يعزز كفاءة ومرونة الخدمات ومواكبة التطورات المستقبلية.

يذكر أن قطاع مركبات الأجرة في الإمارة يضم 6 شركات امتياز وبلغ عدد لوحات مركبات الأجرة 2230 لوحة في الإمارة.

وعملت الهيئة على تنويع وتحسين وسائل النقل والمواصلات العامة ومنها باص عجمان، وحافلة تحت الطلب BOD لتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكانية لضمان مكان أفضل للعيش تحقيقاً لرؤية عجمان.

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