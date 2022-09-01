استبدال 750 فانوساً وكشافاً في خورفكان بموفرة للطاقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنفذ هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خطة لاستبدال فوانيس وكشافات أعمدة الإنارة بعدد من المناطق في مدينة خورفكان، حيث بدأ تنفيذ الخطة باستبدال الفوانيس والكشافات في منطقة القادسية بمدينة خورفكان وتم استبدال 119 مصباحاً وكشافاً موفراً للطاقة بدلاً من الفوانيس التقليدية والعمل جارٍ لاستكمال الخطة في عدد من المناطق.

وأوضح الدكتور راشد الكابوري نائب مدير إدارة خورفكان، أن الاستراتيجية لعام 2022 تتضمن استبدال 750 فانوساً وكشافاً بعدد من المناطق في مدينة خورفكان، وذلك ضمن مشروع تحسين وتطوير الإنارة بالشوارع الداخلية للمناطق السكنية خلال هذا العام.

جودة

وأكد، أن الهيئة تعمل على إنارة الطرق والشوارع في كل المناطق بمواصفات وجودة عالمية ومراعاة الشكل الجمالي وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال واستبدال الكشافات والفوانيس التقليدية بأخرى موفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في إنارة الشوارع بمعدل يزيد على 50% عن مثيلاتها من الفوانيس والكشافات العادية.

وأشار إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات العالمية.

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