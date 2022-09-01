موظفو دائرة القضاء في أبوظبي ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، ينضم بموجبها موظفو الدائرة إلى برنامج «بطاقة إسعاد» في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة و92 دولة حول العالم.

وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ومن جانب دائرة القضاء، وقعها أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية، بحضور العقيد مسعود الحماد، مدير مركز بطاقة إسعاد بالوكالة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، أن توقيع المذكرة يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بضرورة تعزيز الشراكة البناءة مع جهات ودوائر حكومية محلية واتحادية، مشيراً إلى أن مركز بطاقة إسعاد يعمل بشكل نشط في هذا الاتجاه، والنتائج والإنجازات التي حققها في هذا المجال كبيرة وملموسة، مضيفاً: إن هذا التعاون البناء والذي سيثمر عنه منح «بطاقة إسعاد» إلى موظفي دائرة القضاء في إمارة أبوظبي سيؤدي إلى تحقيق السعادة للموظفين، وينعكس إيجاباً على مضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، ويؤدي بالضرورة إلى تقديم خدمات جيدة للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم وتحقق لهم السعادة.

رفاهية

ومن جهته قال أحمد إبراهيم المرزوقي: إن انضمام موظفي دائرة القضاء في أبوظبي إلى برنامج بطاقة «إسعاد» يدعم جهود تعزيز رفاهية الموظفين وإسعادهم وذلك تماشياً مع التوجهات الرامية إلى توفير بيئة عمل محفزة ومشجعة وداعمة للإبداع والابتكار، وهو ما ينعكس بدوره على تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في مختلف القطاعات.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي دائرة القضاء في إمارة أبوظبي إلى برنامج إسعاد، حيث ستزودهم شرطة دبي ببطاقة إسعاد وإشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنح الموظفين المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

معرفة

وتنص المذكرة على قيام شرطة دبي بنشر المعرفة الشرطية وتزويد الطرف الآخر بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق أهدافهما. كما وتنص المذكرة على دعم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، لشرطة دبي للمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة ودعم البرامج التوعوية والحملات والمبادرات وتزويدها بالنشرات والملصقات والكتيبات التي تدعم تحقيق الأهداف المشتركة.

وتهدف «بطاقة إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم في مختلف القطاعات، الصحية، والتعليمية، والسياحية، والترفيهية وغيرها وبأسعار مخفضة، عبر توفير العروض والمزايا التي تقدمها القطاعات المشاركة، من خلال برنامج مبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والخصومات التي تلبي تطلعاتهم وتعزز مستويات الأداء لديهم.

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