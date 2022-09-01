تخفيض سعر تعرفة مركبات الأجرة في عجمان

المصدر: عجمان – البيان

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انخفض سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لهيئة النقل عجمان وجاء ذلك مواءمةً لانخفاض سعر الوقود، ما يعكس الجانب الإيجابي على مستخدمي مركبات الأجرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمة، وهذا الانخفاض الملحوظ في تعرفة مركبات الأجرة يشير إلى المبدأ المستند على تحرير أسعار الوقود وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود ما يهدف للارتقاء في تقديم الخدمة وفق ضوابط وأسس فعالة تساهم في راحة المستخدمين دون المبالغة في الأسعار.

نجاح

وهذا الانخفاض يدل على نجاح خطط التحول الرقمي التي طورتها الهيئة بهدف تطوير القطاع الحيوي وإسعاد مستخدمي مركبات الأجرة في الإمارة وتسعى الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أداء قطاع مركبات الأجرة باعتباره أحد أهم وسائل النقل المستخدمة.

ويحدث هذا التغيير في التعرفة بشكل تلقائي وآلي ومستمر في منظومة العدادات الذكية، ما يرتقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع مركبات الأجرة، ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، وتعزيز ثقة مستخدمي الخدمة بالاعتماد على الخدمات الرقمية، مما يعزز كفاءة ومرونة الخدمات ومواكبة التطورات المستقبلية.

6 شركات

ويضم قطاع مركبات الأجرة في الإمارة (6) شركات امتياز وبلغت عدد لوحات مركبات الأجرة ( 2230) لوحة في الإمارة، ومنها أجرة عجمان، حيث يقودها سائقون يخضعون إلى دورات تدريبية مستمرة في مجال النقل والمواصلات، ويمكن طلب الخدمة عبر تطبيق Ajman Route.

وعملت الهيئة على تنويع وتحسين وسائل النقل والمواصلات العامة ومنها باص عجمان، وحافلة تحت الطلب BOD لتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكانية لضمان مكان أفضل للعيش تحقيقا لرؤية عجمان.

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