رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة سلوفاكيا بذكرى يوم الدستور

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة زوزانا تشابوتوفا رئيسة جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة زوزانا تشابوتوفا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي إدوارد هيجر رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا.

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