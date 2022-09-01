رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك ماليزيا ورئيسي قيرغيزستان وترينيداد وتوباغو

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.

قيرغيزستان

أيضاً بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس صدير جاباروف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى عاقلبيك جاباروف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان.

ترينيداد وتوباغو

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، برقية تهنئة إلى باولا ماي ويكس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى باولا ماي ويكس. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.

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