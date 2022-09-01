تكريم سائحة يونانية أنقذت حياة طفل تعرض للغرق

المصدر: (دبي ــــــــــ البيان)

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كرم مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بمقر المؤسسة سائحة يونانية، أنقذت حياة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، إثر تعرضه للغرق في أحد أحواض السباحة. ونجحت السائحة، في تقديم الإسعافات الأولية للطفل، الأمر الذي أسهم في المحافظة على استقرار مؤشراته الحيوية حتى وصول سيارة الإسعاف وتقديم الدعم الطبي اللازم، ليعود الطفل إلى حالته الطبيعية.

وشكر جلفار «ميروبي بوكوفالا» السائحة لسرعة تصرفها وتعاملها مع الحالة، مؤكداً أن إلمام أفراد المجتمع ببعض الإسعافات الأولية الأساسية يمكنه أن يسهم في إنقاذ الأرواح من خلال التعامل السريع معها، مؤكداً أن سلامة المجتمع مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لنشر الثقافة الصحية باحتسابها مهارة خاصة يمكنها أن تنقذ حياة في الأوقات الدقيقة والحرجة.

وأضاف إن المؤسسة ضمن غايتها الاستراتيجية تسعى لإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة للمستقبل من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسة وقطاعي الأعمال والحكومة والمجتمع والبحث عن وسائل متنوعة لإيصال ثقافة الإسعافات الأولية للمجتمع.

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