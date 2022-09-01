الإمارات: تداعيات تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحاً وحدّة

المصدر: دبي - البيان

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شدد مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات أن تداعيات تغير المناخ أكثر وضوحاً وحدة عن ذي قبل، وعلى الدول أن تعزز تضامنها لمواجهة هذا التحدي، ودعم الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، مؤكداً على مساندة دولة الإمارات شعب باكستان في هذا الموقف العصيب، وأن الإمارات تعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى باكستان، مشيراً إلى أنه يجب التصرف بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في أعقاب هذه الكارثة.

‏وقال مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تساند دولة الإمارات شعب باكستان في هذا الموقف العصيب، وتعمل على نقل المساعدات الإنسانية إلى البلاد. أصبحت تداعيات تغير المناخ أكثر وضوحاً وحدّةً عن ذي قبل، وعلى الدول أن تعزز تضامنها لمواجهة هذا التحدي، ودعم الدول الأكثر عرضةً لمخاطر تغير المناخ».

وأضاف مكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات: «يتعين علينا أن نتصرف بشكل أسرع لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في أعقاب هذه الكارثة. تلتزم دولة الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتقديم حلول ونتائج عملية في COP27 وCOP28UAE».

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