القنصل الفلبيني: علاقاتنا مع الإمارات تشهد تطوراً ملحوظاً

المصدر: دبي - وام

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أشاد ريناتو نير دويناس، القنصل العام لجمهورية الفلبين في دبي والإمارات الشمالية، بالعلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، والتي ترسخت في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية.

وأكد قنصل عام الفلبين تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقدين الماضيين.. لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خاصة بعد توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين، والتي من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار.

ونوّه بالنجاح الباهر لمعرض إكسبو دبي 2020 الدولي، والذي تم خلاله الإعلان عن مفاوضات جارية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي تعزز التدفقات الاستثمارية، وتخلق فرص عمل جديدة.

ورحب بالمبادرات الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات، والتي من شأنها تعزيز العلاقات مع بلاده، مما يعود بالنفع على الشعب الفلبيني، بجانب حجم الرعاية التي توليها حكومة الإمارات للجنسيات المختلفة من المقيمين في الدولة، وتأتي الجالية الفلبينية ضمن أكبر الجاليات التي تستضيفها دولة الإمارات، لافتاً إلى كرم الضيافة التي تتميز به الإمارات في إطار فريد من التعايش السلمي والتعدد وقبول الآخر.

وأشار إلى الاحتفال الذي نظمته الجالية الفلبينية في دبي الشهر الماضي، بمناسبة عيد الاستقلال بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش،ما يدل على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها.

وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك مصدّر للفلبين في الشرق الأوسط، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7% ليصل إلى 3.5 مليارات درهم (951 مليون دولار) خلال عام 2021، مقارنة بـ 2.6 مليار درهم (705 ملايين دولار) خلال 2020.

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