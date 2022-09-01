أطباء «صحة» يعيدون السمع إلى مولودة جديدة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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تمكن أطباء شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مؤخراً من مساعدة الطفلة إيشال المولودة في 3 يناير من هذا العام على استعادة سمعها، حيث خضعت إيشال لفحص روتيني كشف إصابتها. وتمت توصية الوالدين بإجراء المزيد من تشخيصات السمع للوصول إلى تشخيص نهائي والنظر في خيارات العلاج الممكنة.

وقالت طاهرة كالوموريكال، أخصائية السمعيات في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل التابع للخدمات العلاجية الخارجية: «من خلال نهجنا المتكامل للإحالة الطبية، تمكنا من مساعدة الطفلة إيشال على استعادة سمعها. ونفتخر بكوننا جزءاً من شبكة صحة، حيث نقدم خدمات عالمية المستوى في جميع منشآتنا من خلال وضع خطط تشخيصية وعلاجية مصممه خصيصاً لكل مريض حسب حالته الصحية. وفي حالة الطفلة إيشال، قمنا بإحالتها إلى مستشفى توام لإجراء اختبار السمع المطلوب قبل استكمال العلاج لإدارة فقدان السمع».

وحدد فريق السمعيات في مستشفى توام ضعف السمع في كلتا الأذنين، ونصح بتركيب المعينات السمعية في أقرب وقت ممكن لتجنب أي تأخير في تطور النطق واللغة. وتم إدراج الأسرة كحالة مخوّلة للحصول على معينات سمعية مجانية، وتخضع الطفلة حالياً لعلاج النطق واللغة لتحسين قدرتها على التواصل.

وقال والد الطفلة إيشال: «لقد ولدت أختي، عمة إيشال، بحالة فقدان سمع عصبي حسي مزدوج لذلك، كنا على دراية بالعواقب المحتملة إذا لم نقم بتركيب المعينات السمعية لها في أقرب وقت ممكن فحين يعاني المريض من الصمم فهذا لا يلغي قدراته وإمكانياته، لكننا أردنا أن تعيش طفلتنا حياة طبيعية. ونشعر بالامتنان الشديد لأخصائية السمع والأطباء في الخدمات العلاجية الخارجية ومستشفى توام لمساعدة طفلتنا على استعادة قدرتها على السمع. وباستعادة هذه الحاسة التي أدركنا الآن مدى أهميتها، سمعت إيشال صوتي لأول مرة بفضل جهود الخبراء هنا لذا أنا مدين لهم إلى الأبد».

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