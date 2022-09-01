«نسائية دبي» تنظم عرساً تراثياً إماراتياً في أكتوبر

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشفت عفراء الحاي مبارك مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب أن جمعية النهضة النسائية في دبي ممثلة في المركز تعتزم تنظيم عرس تراثي إماراتي، الأول من نوعه على مستوى تاريخ المبادرة، بحسب توجيها الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة الجمعية، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الحاي لـ«البيان»، «أنّ المبادرة تأتي في إطار احترام ودعم وثيقة مبادئ الخمسين التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة في 5 سبتمبر من العام 2021 عن وثيقة مبادئ الخمسين، والتي من ضمنها احترام الهوية الوطنية».

وأضافت: «كما تأتي مبادرة العرس التراثي الإماراتي أيضاً في إطار المحافظة على ثقافتنا المحلية وتراثنا وماهية ذلك التراث، الذي تكمن أهميته في أنه لا يشكل فقط جزءاً مهماً من ماضينا ولا أرضية صلبة لحاضرنا، ولكن لأنه يرسم لنا خارطة طريق ومنهاج عمل يضيء لنا طريق مستقبلنا ومؤشراً يقول لنا من نحن وماذا سوف نكون عليه مستقبلاً».

أسرة متماسكة

وأوضحت مديرة المركز أن مبادرة العرس الجماعي تسعى في الأساس لإيجاد أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة بلا ديون، مؤكدة أن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محور اهتمام القيادة الرشيدة، من خلال غرس قيم التماسك الأسري، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، وتفعيل الشراكة المجتمعية في سبيل تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم استقرارها والحفاظ على نسيجها.

وأشارت إلى أن جائحة «كورونا» لم تؤثر على أهداف واستراتيجيات الجمعية التي استمرت في تنظيم الأعراس، ولكن بمرونة تتناسب مع الوضع، حيث تم تنظيمها بشكل فردي، وليس جماعياً تفادياً لانتشار الفيروس واستجابة لتعليمات لجنة الطوارئ والأزمات.

وقالت: «في بداية الأزمة في العام 2020 نظمت الجمعية 20 عرساً منفصلاً موزعاً على شهرين، ويقتصر على أهل العروسين، فيما تزامن العام الجاري مع احتفالات الدولة بعيدها الخمسين فنظمت الجمعية 50 عرساً موزعاً على أربعة أشهر وفقاً لأعداد المعازيم المقررة من «لجنة الطوارئ»، بعضها تم في بيت العروسين والبعض الآخر في خيم الأعراس أو في قاعات، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي». مثمنةً جهودهم الكبيرة في إنجاح المبادرة.

وأضافت: «إنه في العام الجاري 2022 أعلنت الجمعية عن قبول تسجيل 40 شاباً وشابة مقبلين على الزواج بما يعادل 20 عرساً منفرداً، تم بالفعل تنظيم عرس لعشرة منهم، فيما سيتم تنظيم عرس للعشرة الباقية في شهر أكتوبر المقبل، فيما سيتم تنظيم عرس تراثي لعروسين على الطريقة الإماراتية التقليدية القديمة».

وأفادت بأنه سيتم إسناد تصميم ملابس العروس وذويها وأصدقائها من قبل مصممة إماراتية متخصصة في الملابس التراثية، كما سيتم إعداد ديكور الحفل على الطراز التراثي من قبل مصممين، خبراء إماراتيين، فضلاً عن تقديم الأكلات الشعبية التقليدية المتعارف عليها.

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