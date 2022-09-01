جلسة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي جلسة حوارية، تحت عنوان «تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة»، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والاتحاد النسائي العام، يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة زايد بمقر المجلس الوطني الاتحادي في إمارة أبوظبي.

ويأتي تنظيم الجلسة انسجاماً مع استراتيجية وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومبادراتها المستمرة، لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى أبناء الوطن، وبخاصة فئة النساء، والتعريف بطبيعة الحياة البرلمانية في الدولة، والإنجازات التي حققها العمل البرلماني، خلال الخمسين عاماً الماضية. وسوف يتحدث في الجلسة أصحاب السعادة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، وهم: ناعمة عبد الرحمن المنصوري- رئيس اللجنة، ود. حواء الضحاك المنصوري- مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، ود. موزة محمد العامري، ومريم ماجد بن ثنية، ومحمد عيسى الكشف، وحميد علي العبار الشامسي، إضافة إلى أحلام اللمكي- مدير إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام.

وسوف تتناول الجلسة التعريف ببرنامج التمكين السياسي، ودور وإنجازات لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي.

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