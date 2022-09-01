«مجلس القيادات التنفيذية» في شرطة دبي يستعرض المبادرات والمشاريع

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في نادي ضباط الشرطة، وذلك بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط. واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ القرارات المتعلقة بالاجتماع السابق، وآخر مستجدات العمل الإداري في مختلف القطاعات الشرطية.

وقدمت الإدارة العامة لتميز والريادة شرحاً حول المبادرات والمشاريع التي تحقق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، ونسب الإنجاز فيها في مختلف القطاعات الشرطية، إلى جانب تقديم شرح للمبادرات المتعلقة بعالم الميتافيرس.

وقدم مركز شرطة بر دبي شرحاً حول جهوده في تعزيز الأمن والأمان في منطقة الاختصاص، واستعرضت أكاديمية شرطة دبي جهودها وخططها المستقبلية في مجال التعليم والتدريب.

واستمع اللواء ابن ثاني إلى شرح من مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، حول أولويات المشاريع المستقبلية التي تخدم مختلف القطاعات الشرطية وتواكب أهم التحديات المتوقعة لضمان الاستعداد والجاهزية التامة، فيما قدمت الإدارة العامة للمالية شرحاً حول الموازنة العامة ونسب الإنفاق.

وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء ابن ثاني، على مستويات الإنجاز التي تتحقق في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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