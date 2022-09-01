«الطاقة والبنية التحتية» تبحث مع كوريا تطوير قطاع النقل

المصدر: دبي - البيان

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عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، لقاء ثنائي مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية، في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والدراسات في مجال النقل، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي التعاوني للبنية التحتية، والذي استضافته العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، وحضره كل من، المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الاستدامة المالية والاستثمار في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندس سيف غباش مدير إدارة شؤون النقل البري، إضافة إلى ممثلين عن قطار الاتحاد، ومركز النقل المتكامل بأبوظبي، البحث في سبل التعاون بين الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة في مجال النقل، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالنقل، وإطلاق المبادرات المشتركة الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة مع نظيره في كوريا الجنوبية.

استدامة

وقال المهندس أحمد الحمادي: يتضمن نطاق التعاون، الخطط والأنظمة والعمليات والسياسات المعنية بمجال النقل، والسلامة والأمن والمرونة والاستدامة في مجال النقل، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال النقل بالسكك الحديدية، إضافة إلى المزيد من القضايا الراهنة مثل التخفيف من الاختناق المروري في المناطق الحضرية وتدابير مكافحة تغير المناخ، والتخطيط والتطوير وإدارة البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية.

وأضاف: يسهم اللقاء في صياغة الأطر التنظيمية الوطنية والسياسات التي تحكم السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير واستيعاب أنظمة النقل المتقدمة مثل المركبات ذاتية القيادة والتنقل الجوي في المناطق الحضرية وأنظمة النقل الصديقة للبيئة مثل المركبات الكهربائية والأخرى التي تعمل بالهيدروجين.

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