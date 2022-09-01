صفر وفيات لحوادث مركبات الأجرة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كرمت أجرة الشارقة التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، 10 سائقين متميزين ضمن جائزة السلامة المرورية لعام 2021، وذلك لتوعية السائقين بالقيادة الآمنة. وقال خالد الكندي، المدير التنفيذي لأجرة الشارقة: سعداء بتكريم 10 سائقين متميزين من إجمالي 900 سائق مركبة أجرة، في جائزة السلامة المرورية. وبين أن الجائزة والمبادرات الأخرى المنبثقة من فريق السلامة المرورية أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية في خفض الحوادث المرورية لمركبات الأجرة، ومن أهم الإنجازات التي نفخر بها تحقيق صفر وفيات ناجمة عن الحوادث في عام 2021.

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