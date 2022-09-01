مخيم الابتكار محطة مهمة لمواجهة مخاطر العالم الافتراضي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قال مشاركون في مخيم المواطنة الرقمية وتطبيقات الابتكار الرقمي، إن نشر ثقافة المواطنة الرقمية يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية ومجتمعات المعرفة، وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني، وأكدوا دور الطالب في الالتزام بواجباته ومسؤولياته حيال استخدام التكنولوجيا بشكل ملائم ومسؤول.

تعزيز المهارات

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، «استطعنا من خلال المخيم أن نصل إلى مستويات عالية من تعزيز مهارات البرمجة التقنية لدى المشاركين والذين أثبتوا خلال مشاركتهم قدرتهم على خوض مراحل كبيرة للوصول إلى منافسات عالمية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجة الروبوتات وصنع نماذج تخدم مجالات كثيرة عبر تطويع الروبوتات لخدمة الإنسان وراحته، لذلك نتطلع اليوم وخلال تخريج المشاركين إلى خوض مرحلة جديدة تلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة لبناء الإنسان وتعزيز مهاراته وقدراته».

ردود فعل

وقد لاقى المخيم نجاحاً وردود فعل إيجابية من الطلبة المشاركين وأولياء أمورهم الذين توجهوا بالشكر الجزيل لمؤسسة وطني الإمارات ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وخدمة الأمين، على جهودها المبذولة مطالبين بعقد مزيد من الفعاليات مستقبلاً.

وقال الطالب عمر بدر، الذي يتعلم برمجة الروبوتات ويتقنها بشكل جيد، أسهم المخيم في تنمية قدراتنا على تمييز المحتوى الجيد والضار، وكيفية التعامل مع المحتوى المريب، وكيفية استخدام وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي.

وأكد سالم طه الحمري أن المخيم مثل فرصة حقيقية لتنمية وعيهم بمخاطر الانفتاح غير المدروس، وكيفية التعامل بوعي وحذر، مثمناً للجهات المنظمة حسن اختيار مضمون المخيم الذي جاء غير تقليدي وفي ذات الوقت على درجة من الأهمية.

وذكرت هاجر محمد أن برامج وأنشطة المخيم اتسمت بالعمق وأنهم حققوا استفادة كبيرة في كيفية الاستفادة مما تتيحه التقنيات والوسائط الرقمية بما يخدم ويعم ثرائهم دراسياً. أما فاطمة راشد البلوشي فقد قالت إن مشاركتها في مخيم المواطنة الرقمية وتطبيقات الابتكار الرقمي أتاحت لها فرصة اكتساب مهارات قيادية من خلال التنظيم والإشراف على الأنشطة الطلابية وكيفية التعامل مع التحديات بمرونة.

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