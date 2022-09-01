«أبوظبي للجودة» يصدر 43 ألف شهادة مطابقة خدمات للأفراد

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد الدكتور مازن علي ناجي المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، في إحاطة إعلامية، أن المجلس أصدر أكثر من 43 ألفاً و270 شهادة مطابقة خدمات للأفراد منذ بدء تقديم الخدمة في عام 2015، مشيراً إلى حرص المجلس على الاستمرار في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي وبما يسهم في تعزيز تنافسيتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة في القطاعات التنموية كافة التي تستهدفها حكومة أبوظبي.

وقال مازن، إن النتائج المتوقعة من تطوير قدرات البنية التحتية الوطنية للجودة تشمل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي المحلي وفتح أسواق عالمية جديدة للمنتج المحلي، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتغطية احتياجات الجهات الحكومية كافة وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي، وتعزيز عدالة وسلامة الأسواق، والربط بشبكة من المختبرات العالمية وسرعة توفير قدرات فحص جديدة في الإمارة.

وأوضح أن المؤشرات التي حققها قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في النصف الأول تعكس حرص المجلس على تطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال مواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن برامج المطابقة التي يقدمها المجلس والمتخصصة في تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجالات العمل المختلفة أسهمت في دعم عمل الشركاء للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام العمالة غير الماهرة، موضحاً أن تطبيق تلك البرامج انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال توفير عمالة ماهرة تعمل وفقاً للمعايير العالمية في تلك المجالات.

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