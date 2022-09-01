خدمة تجديد رخص القيادة متاحة في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة تجديد رخص قيادة المركبات في مطار دبي الدولي «1» وتحديداً في صالة «المغادرون»، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع الوكلاء الموثوقين للهيئة.

متطلب

وتفصيلاً، قال أحمد محبوب مدير إدارة تنفيذي ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: يعد فحص النظر متطلباً أساسياً لتجديد رخصة القيادة إذ يطلب من المتعامل زيارة أحد مراكز البصريات المعتمدة في الإمارة دبي لإجراء فحص النظر، وبعد التأكد من نتيجة فحص النظر، يتم إصدار أو تجديد رخصة القيادة من خلال القنوات المتوافرة ومن ثم تتم طباعة الرخصة أو توصيلها للمتعامل، وذلك حسب نوع القناة ورغبة المتعامل.

وأوضح محبوب: ستتوافر الخدمة من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الساعة الـ8 مساءً على أن تتاح بداية العام المقبل على مدار الساعة من خلال تقديمها في المطار المبنى «1» وخدمة فئة المتعاملين المسافرين وموظفي المطار للتسهيل وإتاحة إنجاز الخدمة عبر مواقع جديدة حسب احتياجات المتعاملين. ولإسعاد المتعاملين ورفع مؤشر رضاهم، قام فريق العمل بزيارة ميدانية لمبنى مطار دبي الدولي «1» لدراسة وحصر الأماكن والخيارات المتوافرة لتقديم الخدمة.

ريادة

وأكد محبوب أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، وفقاً لحاجة المتعاملين، والإسهام في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين ودعم توجهات حكومة دبي بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

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