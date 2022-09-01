«تسجيل» تفتتح مركزاً لفحص المركبات في كلباء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تسجيل» التابعة لمجموعة إينوك، عن افتتاح مركز جديد لفحص وتسجيل المركبات في كلباء، رافعة بذلك عدد مراكزها في إمارة الشارقة إلى 10 مراكز. وبهذا الافتتاح، رفعت «تسجيل» عدد حارات فحص المركبات التابعة لها في دبي والمناطق الشمالية إلى 100 حارة.

وتم تجهيز المركز الجديد بمكتب خدمة عملاء مخصص وحارة لفحص السيارات بقدرة استيعابية تبلغ نحو 50 مركبة يومياً. وسيعمل المركز على تلبية احتياجات سكان منطقة كلباء وإمارة الشارقة والمناطق الشمالية بأحدث خدمات الفحص والتسجيل للمركبات الخفيفة والمتوسطة، مع تمكينهم من الوصول بسهولة إلى مجموعة شاملة من مرافق خدمات المركبات، بما في ذلك جميع خدمات ترخيص المركبات والسائقين.

وشهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، افتتاح مركز «تسجيل» الجديد في كلباء، إلى جانب مسؤولين من الإدارة العليا لشركة الشارقة لإدارة الأصول ومجموعة إينوك.

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