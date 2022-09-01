«بيئة» تفتتح محطة لإنتاج «الوقود الصلب المسترجع» من النفايات

المصدر: الشارقة - وام

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افتتحت «بيئة لإعادة التدوير» الشركة الرائدة في معالجة واستعادة المواد والتابعة لمجموعة بيئة محطة «الوقود الصلب المسترجع» التي ستشكل إضافة كبيرة لمُجمع بيئة لإدارة النفايات بمنطقة الصجعة في إمارة الشارقة والذي يتميز بمرافقه المتطورة التي تعالج مختلف أنواع النفايات.

وترتكز فكرة المحطة الجديدة على أنها ستحول رواسب النفايات التجارية إلى وقود أخضر بديل عالي الجودة من أجل استخدامه وقوداً في مصانع الأسمنت حيث سيتم حقنه في الأفران في عملية الإنتاج.

وتعد محطة «الوقود الصلب المسترجع» واحدة من بين 10 منشآت تديرها وتشغلها شركة «بيئة لإعادة التدوير» التي أسهمت في تحويل 76% من النفايات بعيداً عن المكبات في إمارة الشارقة وهو أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط.

فائدة مزدوجة

وقال ذاكر الربايعة الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة لإعادة التدوير» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: ستحقق المحطة الجديدة فائدة مزدوجة وذلك عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن مصانع الأسمنت وفي الوقت ذاته تعزز معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات وبالنظر إلى تلك الإنجازات فإنها تعد قفزة نوعية نحو تعزيز الاقتصاد الدائري في دولتنا الغالية وتسهم في تحقيق هدف تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.

حلول

وأضاف الربايعة: تحرص شركة «بيئة لإعادة التدوير» على طرح حلول جديدة ومتكاملة في مجال تحويل النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات بالمنطقة.

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