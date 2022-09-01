إطلاق دبلوم الدراسات القانونية لمديري الدعاوى بمحاكم دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم الدراسات القانونية والقضائية لمديري الدعاوى بمحاكم دبي. واستقطب الدبلوم 18 منتسباً تحت إشراف نخبة من المدربين من القضاة في محاكم دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وسيدرس المنتسبون 17 مادة موزعة على 96 ساعة تتوزع على التدريب العملي وعدداً من المواد النظرية ومن أبرزها: مكتب إدارة الدعوى، الاختصاص القضائي، التعريف بالدعوى من ناحية أطرافها وشروط وجود الحق فيها، الطلبات والدفوع والأوامر القضائية، الإعلان، عوارض الخصومة وغيرها.

ويهدف الدبلوم إلى تزويد المتدربين المعلومات المتعلقة بطبيعة عمل مديري الدعاوى، وإكسابهم المهارات المتقدمة اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، وفق أفضل درجات الجودة والإتقان، وتعزيز معارفهم القانونية ذات الصلة لأداء مهامهم الوظيفية .

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