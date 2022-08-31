شرطة دبي تكرم العسكريات والمدنيات في قطاع شؤون العمليات

المصدر: دبي - البيان

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كرم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، العسكريين والمدنيين من العنصر النسائي في قطاع شؤون العمليات، اللواتي أكملن 25 عاماً في الخدمة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، والذي جاء تحت شعار: «واقع ملهم، مستقبل مستدام»، وذلك بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد تركي عبد الرحمن عبد الله بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد خبير جمعة بطي بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، والعقيد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات، رئيس لجنة الدانة النسائية.

وهنأ اللواء عبد الله الغيثي، القيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، كما هنأ موظفات القطاع بهذا اليوم، وأثنى على جهودهن في العمل وتميزهن في خدمة الوطن، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرست ركائز قوية ودعائم متينة تضمن حقوق المرأة في كافة جوانب الحياة، وراهنت على نجاحها وقدرتها على التعلم والعمل والوصول إلى الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً خلال فترة وجيزة. واليوم، أصبحت المرأة الإماراتية مصدر إلهام في التميز والإبداع والفكر والابتكار، ونموذجاً مشرفاً في المحافل الدولية.

مهام

وأوضح اللواء الغيثي، أن المرأة المنضوية في صفوف العمل الشرطي والعسكري، تقوم بمهام عملها بكل قوة وشجاعة وبسالة، وأنها شقيقة الرجال في المحافظة على المكتسبات والمنجزات المهمة والازدهار الذي حققته دولتنا الحبيبة، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أولت المرأة العاملة ضمن قوتها اهتماماً خاصاً، من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات المتنوعة الداعمة لتمكينها، ما أدى إلى تميزها في العمل والقيام بواجبها الوطني على أحسن وجه.

وثمن اللواء الغيثي جهود اللجنة النسائية في قطاع شؤون العمليات وما تقوم به من برامج تهدف لرفع كفاءة العنصر النسائي في كل ما يوكل إليهن من مهام ومسؤوليات، متمنياً لهن التوفيق والنجاح في حياتهن العملية.

مكاسب

ومن جانبها، قالت العقيد سميرة آل علي، نحتفل كل عام بإنجازات ابنة الإمارات وما حققته من مكاسب لوطنها إلى جانب أخيها الرجل، وقد استلهمنا هذا العام من شعار: «واقع ملهم... مستقبل مستدام»، والذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، أن نكون مصدر إلهام للأخريات، وقدوة لفتيات المستقبل في الإبداع والعمل والمثابرة والطموح.

وأضافت، ارتأينا أن يشمل احتفالنا هذا العام تكريم الموظفات العسكريات والمدنيات اللواتي أكملن 25 عاماً وأكثر في خدمة شرطة دبي، والتعريف بإنجازاتهن، وتحفيزهن على الاستمرار في الطموح والعمل والابتكار.

تقدير

ومن جانبهن، عبرت المكرمات عن شكرهن وامتنانهن للقيادة العام لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مؤكدات شعورهن بالفخر والاعتزاز جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، وأوضحن أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف وحافز لهن لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

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