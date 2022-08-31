«إيواء» يستعرض نماذج وطنية لإلهام مسيرة تمكين المرأة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، فعالية للاحتفاء بمكتسبات المرأة الإماراتية ومكانتها التي تعد نموذجًا وطنيًا ملهمًا.

وقالت سارة شهيل، المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، خلال الفعالية، إن المرأة الإماراتية أصبحت مثالًا حقيقيًا للنساء ونموذجًا يُحتذى به في تمكين المرأة واضطلاعها مهامها في ازدهار الوطن، نظرًا لدورها في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة بشتى مقوماتها، والذي يعد برهانًا على ما تعنيه المرأة للمجتمع حال تمكينها وإكرامها بدعم القيادة الرشيدة.

وأضافت: «يدرك المركز ضرورة أن نشمل المرأة الإماراتية بالرعاية والتمكين والدراسة كي نبني عليها جميع مبادئ تكريم الفرد وصونه ونفتخر بها لتكون بذرة أمل لجميع النساء المستضعفات على اختلافهن. ونطمح لأن يكون نموذج المرأة الإماراتية مشهدًا متكررًا بين عموم النساء وصدى يتردد بين الفئات المهمشة كي تتبلور المجتمعات الإنسانية لتتخذ شكلها الأمثل والأصلح».

واستضاف المركز كلاً من القبطان سحر راستي، أول قبطان سفن إماراتية تعمل في المجال الميداني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إس جي آر غروب»، والدكتورة فاطمة الكعبي، استشاري ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وباحثة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، واللتين تحدثتا عن مسيرتهما كنساء إماراتيات رائدات في مجالاتهن وإلهام الحضور بدور المنظومة الوطنية في توفير بيئة داعمة للمرأة وصون حقوقها.

وتحدثت القبطان راستي عن المرأة الإماراتية في القطاع الاجتماع ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والاستثمار فيه للنهوض بمكانة الوطن. وأفادت بأن البيئة والمجتمع الإماراتي كانا هما مصدر الإلهام لها وأتاحا لها فرص النجاح وتحويل الفضول والشغف إلى تجربة رائدة، مع حرص القيادة الرشيدة برجالها ونسائها على تمكين المرأة الإماراتية وحثها على النجاح.

وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي إن كل يوم هو يوم المرأة الإماراتية في إمارات المحبة، بينما تستمر القيادة والمجتمع الإماراتي في إكرام المرأة إيمانًا بإمكاناتها الهائلة، وعلى الرغم من حداثة عمر الدولة، إلا أنها حققت مكانة راسخة عالميًا في تمكين المرأة.

ويقدم مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل والتمكين لحالات الاتجار بالبشر والعنف والإيذاء من شتى الفئات والجنسيات، ويقع تمكين المرأة في قمة أولويات المركز الاستراتيجية في الوقت الراهن.

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