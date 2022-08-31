القائم بالأعمال الباكستاني بالإنابة يشيد بمواقف الإمارات الإنسانية تجاه بلاده

المصدر: وام

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أشاد سعادة امتياز فيروز جوندل القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بالمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه ضحايا كارثة السيول والفيضانات المدمرة التي اجتاحت باكستان مؤخرا، وأودت بحياة المئات وأحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية في عدد من الأقاليم.

وقال امتياز خلال لقائه اليوم بمقر هيئة الهلال الأحمر سعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر بحضور عدد من المسؤولين إن دولة الإمارات من أوائل الدول التي تفاعلت مع حجم الكارثة و لبت نداء الواجب الإنساني فور وقوعها، وكانت فرقها الإغاثية الأسرع وصولا إلى المناطق المتأثرة رغم التحديات الميدانية واللوجستية التي فرضتها الكارثة على أرض الواقع.

وأعرب امتياز عن تقدير بلاده للجهود التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، للتخفيف من وطأة المعاناة عن كاهل المنكوبين وتحسين ظروفهم الإنسانية.

وأضاف أن الهيئة تؤكد كل يوم أنها على قدر التحدي وعظم المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها، مؤكدا أنها تقف حاليا موقفا مشرفا تجاه الضحايا و المتأثرين من السيول والفيضانات، وتعاملت بكل جد ومسؤولية مع حجم الكارثة التي هزت وجدان الباكستانيين و الشعوب الشقيقة والصديقة والتي يأتي الشعب الإماراتي في مقدمتها عبر ما تقوم به الهيئة من جهود إنسانية وإغاثية فاعلة ومؤثرة على أرض الواقع.

وقدم القائم بالأعمال الباكستاني خلال اللقاء شرحا وافيا حول آخر مستجدات الوضع الإنساني في باكستان، والظروف المحيطة بالضحايا والمتأثرين، والجهود التي تبذلها بلاده للحد من معاناتهم، مؤكدا أن السيول والفيضانات مثلت كارثة حقيقة خيمت على الشعب الباكستاني.

من جانبه استعرض حمود عبد الله الجنيبي سير عمليات الهيئة الإنسانية على الساحة الباكستانية وخططها الإغاثية المقبلة، والتي ستتضمن العديد من الجوانب المهمة في المجالات الصحية و المعيشية والإيوائية، مؤكدا حرص الهيئة على تعزيز استجابتها الإنسانية لصالح المتأثرين والحد من معاناتهم.

وقال إن ما تضطلع به الهيئة من دور إنساني على الساحة الباكستانية واجب أصيل عليها تجاه الأشقاء الذين تضرروا كثيرا من جراء السيول والفيضانات.. وأضاف أن الهيئة تعمل على ترجمة توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات التي تعين المتأثرين على تجاوز ظروف الراهنة.

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