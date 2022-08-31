ميمونة البلوشي.. ابنة الإمارات حضور مؤثر

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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المرأة الإماراتية أثبتت خلال العقود الماضية حضورها الفعال والمؤثر في جميع المجالات التنموية، واستطاعت أن تحقق إنجازات محلية وعالمية تاريخية يسطر لها في سجلها، وفي مسيرتها، ومشاركتها البناءة في مسيرة التنمية.

الشابة ميمونة البلوشي، البالغة من العمر 27 سنة، نموذج مشرف لابنة الإمارات، حيث تعمل أخصائية شؤون مالية في شركة «هيتاشي إنرجي»، الشركة الرائدة عالمياً في أسواق وتكنولوجيا شبكات الطاقة ومقرها الإقليمي دبي.

البلوشي حصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وبدأت مسيرتها المهنية كمسؤولة تنفيذية للمشتريات في شركة إعمار العقارية، انتقلت بعدها للعمل مدققة في شركة «برايس ووتر هاوس»، ثم التحقت بالعمل لدى «هيتاشي إنرجي» كأخصائية شؤون مالية.

وتؤكد البلوشي أن دعم الحكومة الرشيدة ساهم في تمكينها من خلال تأمين الفرص المناسبة التي أتاحت لها العمل في الشركات الخاصة وشبه الخاصة، ونيلها فرصاً عادلة للعمل في الشركات العالمية لتكون سفيرة لبلدها، كما حفزتها مبادرة «نافس» على مواصلة العمل لدى القطاع الخاص.

وتشير إلى أن التحدي الوحيد الذي واجهته كان مع نفسها، كونها تسعى دوماً إلى دفع حدود قدراتها من أجل تحقيق مزيد من النجاح والأهداف التي تضعها لنفسها.

وأكدت أن تمكين المرأة مبدأ راسخ ينعكس على أرض الواقع، حيث أسهمت دولة الإمارات في إرساء نموذج عالمي يحتذى به في دعم وتمكين المرأة، غرسه المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسار على نهجه أبناؤه وإخوانه حكام الإمارات.

وعبرت عن امتنانها للدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، التي لا تألوا جهداً في ضمان تمكين النساء الإماراتيات، وهو ما يتضح جلياً من خلال الإنجازات الواضحة لهم على المستوى الوطني، وجعلها حاضرة على جميع المستويات والقطاعات في الإمارات وخارجها.

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