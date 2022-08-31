رئيس الدولة لطلاب الإمارات: احرصوا على بذل الجهد والتفوق

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه وبناته الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال سموه، احرصوا على بذل الجهد والمثابرة في بداياته وعلى التميز والتفوق في نهاياته.. مسيرة العلم والمعرفة، متواصلة لا تتوقف، استثمروها في تحقيق طموحاتكم وآمالكم لغد أفضل لكم ولوطنكم.

#محمد_بن_زايد : أبارك لكم أبنائي وبناتي عاماً دراسياً جديداً .. احرصوا على بذل الجهد والمثابرة في بداياته وعلى التميز والتفوق في نهاياته.. مسيرة العلم والمعرفة، متواصلة لا تتوقف، استثمروها في تحقيق طموحاتكم وآمالكم لغد أفضل لكم ولوطنكم#الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cYscm4E1dh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 31, 2022

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