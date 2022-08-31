رئيس الدولة لطلاب الإمارات: احرصوا على بذل الجهد والتفوق

المصدر:
  • البيان
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه وبناته الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وقال سموه، احرصوا على بذل الجهد والمثابرة في بداياته وعلى التميز والتفوق في نهاياته.. مسيرة العلم والمعرفة، متواصلة لا تتوقف، استثمروها في تحقيق طموحاتكم وآمالكم لغد أفضل لكم ولوطنكم.

طباعة Email
↑ أعلى