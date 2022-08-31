رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس قيرغيزستان بذكرى استقلال بلاده
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس صدير جاباروف.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي عاقلبيك جباروف رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان.