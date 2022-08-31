رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة ترينيداد وتوباغو بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة باولا ماي ويكس رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو ، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة باولا ماي ويكس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي الدكتور كيث رولي رئيس وزراء جمهورية ترينيداد وتوباغو.

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