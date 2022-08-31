تضاعف جسور المشاة في دبي 10 مرات خلال 15 عاماً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد جسور المشاة في الإمارة تضاعف 10 أضعاف خلال 15 عاماً، حيث كان 13 جسراً في عام 2006 وارتفع ليصل إلى 129 جسراً بنهاية العام الماضي، وذلك بعد ما أنهت الهيئة في عامي 2020 و2021 أعمال تشيد 5 جسور للمشاة في: شارع لطيفة بنت حمدان، والعوير، وبني ياس، فيما تخطط الهيئة لتنفيذ 36 جسراً جديداً للمشاة خلال الفترة من 2021 إلى 2026، لترفع إجمالي عدد جسور المشاة إلى 165 جسراً.

خفض الحوادث

وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ جسور المشاة يأتي ضمن استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي التي تشمل 4 محاور هي: الضبط المروري وهندسة الطرق والمركبات بالإضافة إلى محور التوعية ومحور الأنظمة والإدارة، وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشكل دؤوب مع شركائها في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية إلى خفض حوادث دهس المشاة التي كانت تشكل نحو 27% من وفيات الحوادث المرورية في العامين الأخيرين 2020 – 2021، ولذلك فإن تنفيذ جسور للمشاة ووضع معابر لهم، بالإضافة إلى تنفيذ وسائل تهدئة للمركبات ووضع اللوحات الإرشادية والتنبيهية كلها عوامل تساعد وتساهم في تخفيض وفيات الدهس في إمارة دبي.

مواصفات عالمية

وذكرت الهيئة أنه يتم تحديد مواقع معابر المشاة وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في دليل تصميم مرافق المشاة والدراجات الهوائية في إمارة دبي، بالإضافة إلى نموذج التقييم المستخدم في الخطة الفنية لجسور وأنفاق المشاة والذي يتضمن 8 نقاط رئيسية وهي نتائج تحليل عدد الحوادث في المنطقة، والحد الأقصى لسرعة الشارع وعدد حارات الطريق وأعداد المشاة وكثافة الحركة المرورية، بالإضافة إلى المسافة لأقرب معبر مشاة وأماكن الجذب القريبة للمشاة.

ولم يقتصر دور الهيئة على تشيد جسور عبور للمشاة، بل حولتها لتحف معمارية وأيقونات فريدة ذات جماليات تبهر كل من يشاهدها.

تصميم فريد

افتتحت هيئة الطرق 2020، جسراً للمشاة، يعد الأول من نوعه في دبي، له 4 سلالم تربط الجهات الـ 4 على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي، بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس مدخل منطقة المارينا، ويتميز الجسر بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية.

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