شرطة دبي تنظم جلسة حوارية احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للدعم اللوجستي في شرطة دبي جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2022، بعنوان «تمكين المرأة في مجال العمل الشرطي» احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «واقع ملهم - مستقبل مستدام»، الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام.

واستضاف الملتقى كلاً من العميد مريم القحطاني من وزارة الداخلية، والدكتورة فريدة الحوسني من وزارة الصحة، وهدى المطروشي، والمدربة وضحة أنور في جلسة حوارية ملهمة، حاورتهم الرقيب منال الجوهري.

وتناولت الجلسة محاور عدة أهمها مدى إقبال المرأة الإماراتية على المجال العسكري، المرأة العسكرية بين التمكين والتحديات، والتوازن بين الجنسين في المؤسسات العسكرية، وطموح المرأة الإماراتية في المجال العسكري، وقصص نجاح الضيفات، ودعم الأسرة لنجاح المرأة، إضافة إلى ممكنات المرأة من أصحاب الهمم.

وقالت موزه عتيق: «في يوم المرأة الإماراتيّة، أعايد أخواتي بنات الإمارات اللواتي يُمثّلن نصف المجتمع، هنّ رمز العطاء ورفيقات الأحلام والتطلّعات»، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفي بإنجازاتها النوعية في جميع المجالات والقطاعات، وخصوصاً في مجال تمكين المرأة، الذي حظي بتطور فريد ونجاحات مشرفة، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي سارت على رؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي عمل مع شيوخنا الكرام من المؤسسين، على إشراك المرأة في صنع القرار، ومساندتها وتهيئتها لتحمل المسؤولية.

وأكدت هديل المنهالي: «ستظل المرأة الإماراتية أصيلة بقيمها ومبادئها، ولا يسعني اليوم إلا أن أثمّن جهود المرأة الإماراتية في مسيرة التطور والتقدم وبناء أجيال قادرة على حمل أمانة الوطن والمحافظة على مكتسباته، لبناء مستقبل واعد لدولتنا الفتية، فاجتهدت وتميزت، حتى أبدعت وتألقت وغدت قصة نجاحها تجوب العالم».

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