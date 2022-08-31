شرطة أبوظبي تكرّم المتميزات لدورهن في العمل الأمني

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية وكرمت المتميزات من عناصرها النسائية والشركاء على جهودهن الريادية في مسيرة العمل الوطني وتميزهن في العمل الشرطي والأمني.

وألقى اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية واهتمامها المستمر بتمكينها في مجالات العمل الوطني كافة وخصوصاً في العمل الشرطي والأمني.

وثمن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة. وأضاف إن من حق المرأة الإماراتية أن تفخر وتعتز بتحقيق النجاح بجدارة في نيل ثقة القيادة الرشيدة والاعتزاز بإنجازاتها وريادتها في ميادين العمل الوطني كافة.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني محققة نتائج ريادية متميزة على صعيد العمل الشرطي، وتشارك بدورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا.

وحضر الحفل علي سالم الكعبي رئيس مؤسسة التنمية الأسرية، ومديرو قطاعات شرطة أبوظبي وأمل الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وفاطمة خليفة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو مجلس الأمناء.

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