«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع قانون تنظيم هيئة الثروة السمكية

المصدر: الشارقة - البيان

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

أداء

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المعنية بسير العمل الحكومي، ومتابعة الأداء لكل الدوائر والهيئات الحكومية، ووضع خطط تطوير القطاعات الحيوية في الإمارة.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية، وذلك بعد مناقشة كل مواده القانونية وتضمين ملاحظات السادة أعضاء المجلس.

توصيات

واطلع المجلس على تقرير حول أنشطة تجارة السيارات المستعملة ومزادات بيع السيارات، وبيّن التقرير الحركة النشطة والمتسارعة في أنشطة تجارة السيارات المستعملة والإقبال على الاستثمار فيها.

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وفي مجال السيارات المستعملة، وزيادة الفرص الاستثمارية في مناطق إمارة الشارقة.

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