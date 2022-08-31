وزارة «الدفاع» تواصل جهودها الإغاثية في باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

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تواصل قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عملياتها الإنسانية في باكستان، عبر الجسر الجوي لليوم الثاني على التوالي، لنقل المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

تشمل المساعدات مواد إغاثية، ومواد إيواء واحتياجات إنسانية وطروداً غذائية ودوائية للمتضررين من السيول والفيضانات، بهدف المساهمة في دعم الجهود لإغاثة السكان المتضررين، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.

تأتي هذه المساعدات الإنسانية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دعماً لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التي تعرضت لموسم فيضان غير مسبوق. وقد خصصت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل المساعدات الإنسانية نظراً لخبرتها الكبيرة، التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تأتي هذه الجهود ضمن البند التاسع لمبادئ الخمسين لدولة الإمارات، التي تنص على تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية كجزء لا يتجزأ من مسيرتها، والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة.

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