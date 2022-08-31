عمار النعيمي يبحث التعاون مع سفير دوقية لوكسمبورغ

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس، روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير دوقية لوكسمبورغ على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين وعجمان خاصة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

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