«إسلامية دبي» تحصل على «آيزو» بـ6 مواصفات للأنظمة الإدارية

المصدر: دبي - البيان

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ترأس الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الاجتماع الختامي لوفد الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية -الآيزو- والذي أسفر عن إعادة منح الدائرة 6 مواصفات دولية للأنظمة الإدارية.

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وقال عبدالله عبيد الدلال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، عقدت الجهة المانحة للمواصفات الدولية لأنظمة الجودة العالمية اجتماعاً ختامياً موسعاً في مبنى الدائرة الكائن بالممزر مع كل الوحدات التنظيمية بالدائرة، وحضر الاجتماع الدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية، ومحمد علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، ومحمد ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة، وعبدالله الدلال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية، وصالح الملاحي رئيس قسم الجودة والعمليات وعدد من مديري الوحدات التنظيمية.

وتضمنت الجلسة الختامية استعراضاً لنتائج زيارة المُدققين الدوليين وعرضاً لمستوى جاهزية الدائرة للمتطلبات والمتغيرات الإدارية ومستوى المرونة المؤسسية والجاهزية الابتكارية، بالإضافة إلى التدقيق على الجاهزية القانونية والمرونة التشريعية للدائرة، وفق متطلبات المواصفات الدولية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية.

وأشار الدلال إلى أن هذا الاجتماع سبقه برنامج زيارات معد من قبل خبراء التدقيق خلال الفترة من 22 - 26 أغسطس الحالي، وحصلت الدائرة في نهاية الاجتماع على 6 مواصفات دولية للأنظمة الإدارية، منها نظام إدارة الابتكار، ونظام إدارة المخاطر، ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ونظام إدارة الجودة، ونظام إدارة استمرارية الأعمال، ونظام الإدارة البيئية، حيث انتهى الاجتماع بإعلان الجهة المانحة للشهادة عن التزام الدائرة بكل المتطلبات وإعادة منح الدائرة للمواصفات الدولية المعتمدة.

من جهته، أوضح صالح عبدالرحمن الملاحي رئيس قسم الجودة والعمليات بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي أن برنامج زيارات الشركة المانحة تضمن زيارة الوحدات التنظيمية في كل قطاع منها قطاع العمل الخيري، وقطاع الشؤون الإسلامية، وقطاع شؤون المساجد، وقطاع الدعم المؤسسي.

ولفت إلى أن الزيارة تضمنت مسحاً شاملاً للابتكارات والتحسينات التي قامت بها الدائرة على أنظمتها الإدارية وفق خطتها الاستراتيجية (2022 - 2024) ورؤيتها 2030، والتي تسعى من خلالها بأن تكون الدائرة الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً.

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