رئيس الدولة يستقبل حاكم أم القيوين وولي عهده

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في قصر البحر ..أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين .. يرافقه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

و تبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية و تناولا عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان و عدد من الشيوخ و المسؤولين و المواطنين.

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