وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي إلى السودان

المصدر: وام

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وصلت أول أمس إلى مطار الخرطوم ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي الإماراتي حاملة 30 طنا من مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

تأتي المساعدات الإغاثية الإماراتية للأشقاء في السودان تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بهدف المساهمة في دعم السكان المتضررين وعائلات الضحايا وتحسين ظروفهم المعيشية و مساندة الجهود السودانية والمؤسسات المعنية في احتواء الأزمة والتخفيف منها.

في سياق متصل بدأت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إنشاء معسكرات لإيواء المتضررين من أبناء الشعب السوداني الشقيق جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من المدن والولايات السودانية وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح و الممتلكات.

وتم إنشاء معسكرات الإيواء في عدد من القرى المتضررة التابعة لمحلية المناقل بولاية الجزيرة السودانية إضافة إلى الوقوف على عملية الإجلاء والتسكين وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتقديم الدعم النفسي للمتضررين والمواد الإغاثية المختلفة.

وجرى إنشاء أكثر من 120 خيمة في موقع واحد وتوزيع أكثر من 450 خيمة علي بقية قري محلية المناقل و التي استقبلها الأهالي بفرحة كبيرة أدخلت الطمأنينة على قلوب الأسر المنكوبة و الأطفال.

وقال محمد خميس الكعبي رئيس وفد "الهلال الأحمر" الإماراتي إلى جمهورية السودان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنه امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة بدأت الفرق الميدانية للهلال الأحمر الإماراتي إنشاء أول معسكرات إيواء الأشقاء المتضررين و مدهم بالمواد الإغاثية والغذائية المختلفة بهدف التخفيف معاناتهم و عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف أن إنشاء معسكرات الإيواء في المناطق المتضررة استهدفت جمع سكان القري التي تضررت كليا في مكان واحد بعيدا عن مجرى السيول إلى حين انتهاء الكارثة الإنسانية و تأهيل منازلهم .. مشيرا إلى الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعم الأسر المتضررة في عدد من الولايات السودانية.

و تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على نقل المساعدات الإنسانية التي يستفيد منها أكثر من 140 ألفا من المتأثرين والنازحين في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثرا من تداعيات الكارثة مثل ولاية نهر النيل وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة.

جدير بالذكر أن وفد الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حالياً على الساحة السودانية يواصل تقديم الدعم والمساندة للمتأثرين والإشراف على برنامج الهيئة الإغاثي المستمر منذ عدة أيام حيث تم توزيع كميات كبيرة من الاحتياجات الإنسانية التي تم توفيرها من الأسواق المحلية هناك.

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