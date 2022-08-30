«كهرباء دبي» الثالثة على قائمتي أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبوأت هيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة "براند فاينانس" للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في العالم للعام 2022. ونوه التقرير إلى النجاح الكبير الذي حققه اكتتاب الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن قوة العلامة التجارية للهيئة أدت دوراً جوهرياً في تحقيق هذا النجاح. ولفت التقرير أيضاً إلى الأهمية التي توليها الهيئة للاستدامة والطاقة الخضراء، لتحقيق الحياد الكربوني.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية المرموقة، لافتاً إلى أن هذا التصنيف العالمي يعكس مكانة الهيئة ضمن أبرز المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ تنافسية دولة الإمارات التي باتت تتصدر المؤشرات العالمية في مختلف المجالات. ولا تدخر الهيئة جهداً لدعم الاستراتيجيات الوطنية الطموحة بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ويكمن سر نجاح الهيئة في تطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتها وأنشطتها وعمليات التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تضمينها في ثقافة الهيئة المؤسسية. ولدى الهيئة بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم، ويلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه لمواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل."

وحققت فرق العمل في الهيئة إنجازات غير مسبوقة على المستويين المحلي والعالمي. وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2021، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وتعد من أدنى النسب في العالم. كما بلغت نسبة كفاءة استخدام الطاقة في محطات إنتاج الطاقة التابعة للهيئة 90%. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.43 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام خلال 2021، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي. وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,126,121 متعامل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية والاعتمادية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز